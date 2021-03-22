Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü filmi ne zaman yayımlanacak? Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü konusu ve oyuncuları

Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü filmi ne zaman yayımlanacak? Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü konusu ve oyuncuları

Yılmaz Erdoğan'ın tiyatro oyunu 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?', Netflix filmi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü ne zaman yayımlanacak?

Yılmaz Erdoğan'ın Hava Harp Akademisi'nde askerlik yaptığı sırada yazdığı bir oyun olan 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?', film olarak sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Netflix, 'Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü?' filmine ilişkin fragman ve poster yayınlayarak sinemaseverleri meraklandırıyor.

İzleyiciler, 'Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü Netflix'e ne zaman gelecek? Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü konusu nedir?' sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Peki, uzun yıllardır BKM sahnesinde kapalı gişe oynanan Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü Netflix'e ne zaman gelecek? İşte, Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

SEN HİÇ ATEŞBÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? filmi, Netflix Türkiye'nin duyurusuna göre 9 Nisan 2021 tarihinde fiilm severlerle buluşacak. Film öncesi yayınlanan tanıtım fragmanı ise kısaca oyunculara göz atmamıza olanak sağlıyor.

SEN HİÇ ATEŞBÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ KONUSU NEDİR?

1948 yılında İstanbul'da doğan Gülseren, dört rakamlı sayıları aklından çarpabilen üstün zekalı bir kadındır. Gülseren'in hayatı, acısıyla tatlısıyla Türkiye'nin yıllar içinde geçirdiği değişime ayna tutmaktadır. Onu başkalarından ayıransa sivri dili, zekâsı ve ateş böceklerine olan sevdasıdır.

DVD versiyonunda oyunun aralarına serpiştirilmiş Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan röportajları arasında, ateşböceklerinin (Lampyridae), teknoloji karşısında direnişi de izlenmektedir.

SEN HİÇ ATEŞBÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ OYUNCULARI

Senaryosu Yılmaz Erdoğan'a ait olan 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?' filminin yönetmenliğini, Her Şey Aşktan ve Acı Tatlı Ekşi filmleriyle tanınan başarılı isim Andaç Haznedaroğlu üstlendi.

Netflix'te izleyeceğimiz filmin, oyundakinden farklı bir kadrosu bulunuyor. Filmde Gülseren karakterini Ecem Erkek canlandıracak. Yılmaz Erdoğan'ın sahnede hayat verdiği muhabir rolüne ise Atakan Çelik hayat verecek.

Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Ecem Erkek, Yılmaz Erdoğan, Atakan Çelik, Merve Dizdar, Devrim Yakut, Ushan Çakır, Bülent Çolak ve Engin Alkan gibi isimler bulunuyor.