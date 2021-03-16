Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sen Kimsin filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sen Kimsin filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

Sen Kimsin? filmi, bu akşam Star TV ekranlarında saat 20.00’da sinemaseverlerle buluşacak. İzleyiciler, Sen Kimsin filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor. Peki Sen Kimsin filmi konusu nedir?

Sen Kimsin? filmi, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Senaristliğini Tolga Çevik'in üstlendiği, 2012 yılında vizyona giren komedi türündeki Sen Kimsin? filminin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar başladı.

Peki, yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın oturduğu Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Sen Kimsin filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

SEN KİMSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

'Sen Kimsin?’ filmi, Dedektif Tekin ve emekli trafik polisi İsmail’in başından geçen olayları anlatmaktadır.

Tekin (Tolga Çevik) ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail Abi (Köksal Engür), kaybolan bir kızı bulmak için her türlü tehlikeyi göze alır. Hikaye, sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlasa da zamanla hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır. Hafiyelerimizin tek bir hatası vardır, o da kendi yöntemlerini kullanmak.

SEN KİMSİN FİLMİ OYUNCULARI

Tolga Çevik (Tekin Yüksek)

Köksal Engür (İsmail Abi)

Toprak Sergen (Uşak)

Pelin Körmükçü (Suzan)

Zeynep Özder (Pelin)

Çetin Altay

Orçun İynemli

Cevher Hikmet Güzey

Mahir İpek

Hakan Salınmış

Celal Belgil

Aziz Sarvan

SEN KİMSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Sen Kimsin? filminin çekimleri Yenikapı, Kuruçeşme, Fatih, Seyrantepe, Karaköy, İstinye, Eminönü, Kasımpaşa, Kartal gibi çeşitli semtlerde yapılmıştır.