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- Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sen Kimsin filmi konusu ve oyuncu kadrosu..
Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sen Kimsin filmi konusu ve oyuncu kadrosu..
- Haber Merkezi
- 16.03.2021 - 17:26
Sen Kimsin? filmi, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.
Senaristliğini Tolga Çevik'in üstlendiği, 2012 yılında vizyona giren komedi türündeki Sen Kimsin? filminin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar başladı.
Peki, yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın oturduğu Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Sen Kimsin filmi konusu ve oyuncu kadrosu..
SEN KİMSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?
'Sen Kimsin?’ filmi, Dedektif Tekin ve emekli trafik polisi İsmail’in başından geçen olayları anlatmaktadır.
Tekin (Tolga Çevik) ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail Abi (Köksal Engür), kaybolan bir kızı bulmak için her türlü tehlikeyi göze alır. Hikaye, sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlasa da zamanla hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır. Hafiyelerimizin tek bir hatası vardır, o da kendi yöntemlerini kullanmak.
SEN KİMSİN FİLMİ OYUNCULARI
- Tolga Çevik (Tekin Yüksek)
- Köksal Engür (İsmail Abi)
- Toprak Sergen (Uşak)
- Pelin Körmükçü (Suzan)
- Zeynep Özder (Pelin)
- Çetin Altay
- Orçun İynemli
- Cevher Hikmet Güzey
- Mahir İpek
- Hakan Salınmış
- Celal Belgil
- Aziz Sarvan
SEN KİMSİN NEREDE ÇEKİLDİ?
Sen Kimsin? filminin çekimleri Yenikapı, Kuruçeşme, Fatih, Seyrantepe, Karaköy, İstinye, Eminönü, Kasımpaşa, Kartal gibi çeşitli semtlerde yapılmıştır.