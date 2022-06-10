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    'Sen makinasın, makina!' Gülşah Saraçoğlu ceketini bir açtı, taşlı sütyeni gören şoke oldu...

    Fiziği ve tarzıyla adından söz ettiren modacı Gülşah Saraçoğlu, son karesiyle olay oldu. Ceketini açıp poz veren modacı, taşlı sütyeniyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 20:46
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    'Sen makinasın, makina!' Gülşah Saraçoğlu ceketini bir açtı, taşlı sütyeni gören şoke oldu...

    Sanat camiasından birçok ünlü ismin sahne kıyafetlerini tasarlayan modacı Gülşah Saraçoğlu, kendi tarzıyla da adından söz ettiriyor.

    Fit görüntüsü ve pozlarıyla sosyal medyanın öne çıkan isimlerinden olan Gülşah Saraçoğlu, asistan olarak başladığı sektörde hızla yükseldi ve moda dünyasında ikonik isimlerden biri haline geldi.

    Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışan ünlü modacı, moda programlarında yorumculuk da yaptı.

    Son olarak Doya Doya Moda adlı programda yer alan Saraçoğlu, şimdilerde ekranlarda yer almıyor.

    Ünlü modacı, tasarımlarının yanı sıra estetikleri ve özel hayatıyla çok konuşulmaya devam ediyor.

    Gülşah Saraçoğlu'ndan dekolteli poz

    Fiziği ve elbiseleri taşıyışı dikkat çeken Gülşah Saraçoğlu'nun son kareleri olay oldu.

    Ayna karşısında poz veren ünlü modacı, ceketinin önünü açtı.

    Kameraya poz veren Saraçoğlu, taşlı sütyenini takipçilerine gösterdi.

    Saraçoğlu'nun "Yanlış kabloyu kesmişim gibi bir gün" notuyla yayınladığı fotoğraflara "Kadın gibi kadın", "Makinasın", "Resmen kalite", "Çok güzelsiniz", "Mest olduk" gibi yorumlar gedli.

    Sen makinasın, makina! Gülşah Saraçoğlu ceketini bir açtı, taşlı sütyeni gören şoke oldu... #1

    Sen makinasın, makina! Gülşah Saraçoğlu ceketini bir açtı, taşlı sütyeni gören şoke oldu... #2


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