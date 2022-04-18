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    'Sen Rihanna mısın' Ece Ronay'dan kırmızı elbiseli cesur hamilelik pozları...

    Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşalamasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Ece Ronay, doğuma gün sayıyor. Ronay, kırmızı elbisesiyle verdiği cesur pozları paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 21:41
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    'Sen Rihanna mısın' Ece Ronay'dan kırmızı elbiseli cesur hamilelik pozları...

    'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve Erbil'den "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu.

    Ünlü şovmenle davası devam eden Ronay'dan ocak ayında nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturdu.

    98 doğumlu Ronay, kısa bir sürenin ardından hamile olduğunu açıkladı.

    Doğuma yakın cesur pozlar

    Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Ronay, karnı burnunda pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

    Kırmızı göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Ronay, zincir kolyesiyle tamamladığı kombinini takipçilerinin beğenisine sundu.

    Ronay'ın paylaşımına binlerce yorum ve beğeni gelirken takipçileri Ronay'ı Rihanna'ya benzetti.

    Sen Rihanna mısın Ece Ronay dan kırmızı elbiseli cesur hamilelik pozları... #1

    Sen Rihanna mısın Ece Ronay dan kırmızı elbiseli cesur hamilelik pozları... #2

    Sen Rihanna mısın Ece Ronay dan kırmızı elbiseli cesur hamilelik pozları... #3

    Sen Rihanna mısın Ece Ronay dan kırmızı elbiseli cesur hamilelik pozları... #4

    Sen Rihanna mısın Ece Ronay dan kırmızı elbiseli cesur hamilelik pozları... #5

    Sen Rihanna mısın Ece Ronay dan kırmızı elbiseli cesur hamilelik pozları... #6


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