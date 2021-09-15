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    Senaryoyu eline aldı! Serenay Sarıkaya'dan 'Şahmeran' paylaşımı: Geliyor gelmekte olan...

    Serenay Sarıkaya, uzun yıllar sonra yeniden dizi setlerine dönecek olmanın heyecanını yaşıyor. Şahmeran ile seyirciyle buluşacak olan Sarıkaya, senaryosunu okuduğu anı takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 16:24
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 16:41
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    Senaryoyu eline aldı! Serenay Sarıkaya'dan 'Şahmeran' paylaşımı: Geliyor gelmekte olan...

    Uzun süredir tekliflere onay vermeyen Serenay Sarıkaya Şahmeran dizisiyle anlaşma sağlayarak hayranlarını sevindirdi.

    Netflix için hazırlanan Şahmaran dizisinin başrolü olmayı kabul eden güzel oyuncu, Burak Deniz ile başrolü paylaşacak.

    "ŞAHMERAN" PAYLAŞIMI

    Sosyal medya hesaplarını da ihmal etmeyen Sarıkaya, senaryo okurken çekildiği fotoğrafları Instagramdan paylaştı.

    Kısa sürede binlerce beğeni alan Sarıkaya takipçilerini heyecanlandırırken, paylaşımına şu notu düştü:

    "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan... Sssssshhhh..."

    Senaryoyu eline aldı! Serenay Sarıkaya dan Şahmeran paylaşımı: Geliyor gelmekte olan... #1

    Senaryoyu eline aldı! Serenay Sarıkaya dan Şahmeran paylaşımı: Geliyor gelmekte olan... #2

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