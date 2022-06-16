Senden Daha Güzel'in Binnur'u gerçekte tam bir afetmiş! 'Endamın yeter'

Senden Daha Güzel'in Binnur'u gerçekte tam bir afetmiş! 'Endamın yeter'

Senden Daha Güzel dizisinde Binnur karakterine hayat veren Merve Şen'in sosyal medyadaki kareleri görenleri etkiledi.

Fox TV'nin yeni yaz dizisi Senden Daha Güzel, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı Senden Daha Güzel dizisi, Antepli kadın doktor ile İstanbul'daki ünlü bir estetik doktorunun macerasını ekranlara getiriyor.

Başrollerinde Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Göktup Alp rolüyle akıllara kazınan Burak Çelik ve Cemre Baysel'in yer aldığı Senden Daha Güzel kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Dizide Burak Çelik ve Cemre Baysel'in yanı sıra Ebru Cündübeyoğlu, Berat Yenilmez, Sevinç Erbulak, Cihan Ercan, Gözde Kaya, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik gibi isimler yer alıyor.

Senden Daha Güzel'de "Binnur" karakterine hayat veren Merve Şen, ilk bölümden itibaren seyircilerin sevgisi kazandı.

Sosyal medyada çok başka çıktı

BKM Mutfak sahnesinde seyirci ile tanışan Merve Şen, Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde rol aldı.

Şimdilerde Senden Daha Güzel'in Binnur'u olarak tanınan Merve Şen'in sosyal medya hesabındaki paylaşımları görenler ise gözlerine inanamadı.

Dizide sempatik ve bilmiş karakteriyle dikkat çeken Merve Şen'in gerçek hayattaki güzelliği, izleyicileri büyüledi.

Mavi gözleriyle birbirinden güzel karelere imza atan 31 yaşındaki oyuncu, beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte paylaşımlarından bazıları...







