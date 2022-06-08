Haberler

Medya Haberleri

Senden Daha Güzel'in Efsun'u Cemre Baysel bakın ne mezunuymuş!

Senden Daha Güzel'in Efsun'u Cemre Baysel bakın ne mezunuymuş!

Senden Daha Güzel dizisi ile ekranlara dönen Cemre Baysel'in özel hayatı mercek altında. Güzel oyuncunun mezun olduğu bölümü duyanlar, şaşkınlığını gizleyemiyor.