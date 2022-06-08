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- Senden Daha Güzel'in Efsun'u Cemre Baysel bakın ne mezunuymuş!
Senden Daha Güzel'in Efsun'u Cemre Baysel bakın ne mezunuymuş!
- Haber Merkezi
- 08.06.2022 - 16:40
Fox TV ekranlarının yeni dizisi Senden Daha Güzel ile ekranlara dönen oyuncu Cemre Baysel, Efsun karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Asıl mesleği resim öğretmenliği olan ancak oyunculuğa merak salan Cemre Baysel, şöhret basamaklarını hızla tırmandı.
Elimi Bırakma, Payitaht Abdülhamid, Ramo ve Sol Yanım dizilerinde rol alan Baysel asıl çıkışını bir sonraki işinde yakaladı.
Baht Oyunu sayesinde adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu hem işte hem aşkta kazandı, rol arkadaşı Aytaç Şaşmaz ile sevgili oldu.
Asıl mesleği şaşırttı
Öte yandan Cemre Baysel'in biyografisini inceleyenler dikkat çeken bir bilgiyle karşılaşıyor.
5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Cemre Baysel, üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçti.
Resim öğretmenliği yapmayan Baysel, kariyerini oyunculuk sektöründe ilerletiyor.