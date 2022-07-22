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Senden Daha Güzel'in kas abidesi Burak Çelik'in eski aşkı Survivor'dan çıktı! Gözler aynı, soyadlar aynı!

Senden Daha Güzel'in kas abidesi Burak Çelik'in eski aşkı Survivor'dan çıktı! Gözler aynı, soyadlar aynı!

Senden Daha Güzel dizisinde Cemre Baysel ile başrolü paylaşan Burak Çelik'in bir zamanlar aşk yaşadığı isim Survivor yarışmasının tanıdık simalarından çıktı.