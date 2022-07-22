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    • Senden Daha Güzel'in kas abidesi Burak Çelik'in eski aşkı Survivor'dan çıktı! Gözler aynı, soyadlar aynı!

    Senden Daha Güzel'in kas abidesi Burak Çelik'in eski aşkı Survivor'dan çıktı! Gözler aynı, soyadlar aynı!

    Senden Daha Güzel dizisinde Cemre Baysel ile başrolü paylaşan Burak Çelik'in bir zamanlar aşk yaşadığı isim Survivor yarışmasının tanıdık simalarından çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 17:54
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    Senden Daha Güzel'in kas abidesi Burak Çelik'in eski aşkı Survivor'dan çıktı! Gözler aynı, soyadlar aynı!

    Yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği Gold Film imzalı Senden Daha Güzel dizisinin başrollerinde Burak Çelik ve Cemre Baysel yer alıyor.

    Romantik komedi türündeki dizide Burak Çelik 'Emir', Cemre Baysel ise 'Efsun' karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

    Burak Çelik, hem oyunculuğu hem de yakışıklılığı ile izleyicilerin gönlünü fethediyor.

    Özel hayatı mercek altına alınan ünlü oyuncunun eski aşkının Diriliş Ertuğrul ve Survivor'da boy gösterdiği öğrenen hayranları, büyük bir şaşkınlık yaşıyor.

    Burak Çelik-Öykü Çelik aşkı

    Burak Çelik ve Öykü Çelik, rol aldıkları Hayat Sevince Güzel dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.

    İlişkilerini göz önünde yaşayan Burak Çelik ve Öykü Çelik çifti, mutluluklarını nikah masasına taşıyamadan ayrıldı.

    Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Sırma Hatun rolüyle adını duyuran Öykü Çelik, daha sonra ise Survivor'a katılmıştı.

    Senden Daha Güzel in kas abidesi Burak Çelik in eski aşkı Survivor dan çıktı! Gözler aynı, soyadlar aynı! #1

    Senden Daha Güzel in kas abidesi Burak Çelik in eski aşkı Survivor dan çıktı! Gözler aynı, soyadlar aynı! #2

    Senden Daha Güzel in kas abidesi Burak Çelik in eski aşkı Survivor dan çıktı! Gözler aynı, soyadlar aynı! #3

    Senden Daha Güzel in kas abidesi Burak Çelik in eski aşkı Survivor dan çıktı! Gözler aynı, soyadlar aynı! #4

     


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