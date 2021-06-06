Senede Bir Gün filmi nerede çekildi? Senede Bir Gün konusu ve oyuncuları

Yeşilçam’ın en çok sevilen yapımlarından biri olan Senede Bir Gün filmi, bugün saat 16.15'te Show TV ekranlarında film severlerle buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez’in oturduğu, senaryosunu Sadık Şendil’in yazdığı Senede Bir Gün filminde, Hülya Koçyiğit, Kartal Tibet, Metin Serezli, Bilal İnci gibi oyuncular rol alıyor.

Dram türündeki bu filmde, işgal edilmiş topraklarda yaşayan Nazlı ve Emin çifti senede bir kez buluşabilmektedir.

Peki Senede Bir Gün filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte Senede Bir Gün konusu ve oyuncuları...

SENEDE BİR GÜN NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekilen Senede Bir Gün filmi, 1971 yılında beyaz perdeye aktarılmıştır. Zeynep ve Nazlı, Nazır Paşa'yı görmeye geldiği sahne Beşiktaş'taki Ihlamur Kasrı'nda çekilmiştir.

SENEDE BİR GÜN KONUSU NEDİR?

Emin, Hilmi Efendi’nin çiftliğinde kahyalık yapan öksüz ve yetim bir gençtir. Hilme Bey’in kızı Nazlı ile birlikte büyüyen Emin, birbirlerine aşıktır. İşgal edilmiş topraklarda yaşayan çift senede bir kez buluşabilmektedir. Her sene aynı gün ve aynı saatte bir çay bahçesinde buluşan Emin ve Nazlı evlenmeye karar verir. Fakat Kirli Çorbacı olarak anılan genç bir adam Nazlı’ya aşıktır ve onları ayırmaya kararlıdır.

Emin, sevdiği kadınla arasına girmeye çalışan Çorbacı yüzünden hapishaneye düşer. Nazlı, uzun süredir hapishanedeki Emin’den haber alamaz ve ailesin isteği üzerine doktor Fuat ile evlenmeyi kabul eder. Fakat Emin ve Nazlı’nın yolları tekrar kesişecektir.