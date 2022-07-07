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    • Senem Kuyucuoğlu 'özgürlük' diyerek yarı çıplak pozuyla ağızları açık bıraktı! 'Bu kadarına pes'

    Senem Kuyucuoğlu 'özgürlük' diyerek yarı çıplak pozuyla ağızları açık bıraktı! 'Bu kadarına pes'

    2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı son kare ile tepkilerin odağına oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 14:57
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    Senem Kuyucuoğlu 'özgürlük' diyerek yarı çıplak pozuyla ağızları açık bıraktı! 'Bu kadarına pes'

    Cinsel yönelim açıklamalarıyla gündeme gelen eski model Senem Kuyucuoğlu, sosyal medya paylaşımı ile dikkatleri çekti.

    Kariyerinin zirvesinde, modellik yaptığı dönemde basına gizlice servis edilen görüntüleriyle konuşulan Senem Kuyucuoğlu, yıllarca kabuğuna çekilmişti.

    Son dönemde aktif olmaya başlayan Kuyucuoğlu, çok konuşulacak bir kareye imza attı.

    Yarı çıplak paylaştı

    Fiziğiyle dikkat çeken model, göğüs uçlarını siyah kalp emojisi ile sansürleyerek yarı çıplak bir poz verdi.

    "Memelere özgürlük" notunu yazdığı kare, görenleri şaşırttı.

    Kuyucuoğlu'nun takipçilerini ikiye bölen paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kimisi destek yorumları yaparken, kimisi ise eleştiri yağmuruna tuttu.

    Senem Kuyucuoğlu özgürlük diyerek yarı çıplak pozuyla ağızları açık bıraktı! Bu kadarına pes #1

    Senem Kuyucuoğlu özgürlük diyerek yarı çıplak pozuyla ağızları açık bıraktı! Bu kadarına pes #2

    Senem Kuyucuoğlu özgürlük diyerek yarı çıplak pozuyla ağızları açık bıraktı! Bu kadarına pes #3

    Senem Kuyucuoğlu özgürlük diyerek yarı çıplak pozuyla ağızları açık bıraktı! Bu kadarına pes #4


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