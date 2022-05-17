Şener Şen'in kız kardeşi ünlü oyuncu çıktı! Meğer hep ekrandaymış...

Usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi de en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu çıktı. Hercai dizisinde rol alan Şener Şen'in kız kardeşi, benzerliğiyle de dikkat çekiyor.

Türk sinemasının akraba olan ünlü isimleri, zaman zaman duyanları şaşırtıyor.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Kibar Feyzo'nun Maho Ağa'sı Şener Şen de bu isimler arasında.

Şener Şen'in babası Ali Şen, komediden drama birçok eserde yer almış ve genellikle kötü ve paragöz adam rollerinde oynamıştır.

Şener Şen'in babası gibi kardeşi de oyuncu en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu çıktı.

Şen kardeşler

Birçok dizi ve filmde rol alan İnci Şen, Şener Şen'in kız kardeşi.

Oyuncu son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde, Nigar Kantarcı karakterini canlandırmıştı.

İnci Şen, 1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelen İnci Şen, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

İnci Şen bu zamana kadar, Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Sırlar Dünyası, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi, Vuslat Yolu, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizlerde rol aldı.