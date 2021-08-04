Seneye Bu Zamanlar TRT'de başlıyor! Seneye Bu Zamanlar formatı nedir? İşte tanıtım fragmanı

Seneye Bu Zamanlar TRT'de başlıyor! Seneye Bu Zamanlar formatı nedir? İşte tanıtım fragmanı

Kerem Alışık'ın sunumuyla TRT 1 ekranlarına gelecek olan Seneye Bu Zamanlar programının formatı merak ediliyor. Peki Seneye Bu Zamanlar formatı nedir? İşte Seneye Bu Zamanlar tanıtım fragmanı...

Toplamda 17 ülkede reytinglerde zirveye oturan ve yapımcılığını Staff Film'in üstlendiği Seneye Bu Zamanlar, 4 Ağustos Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Farklı formatıyla dikkat çeken ve dünyada birçok ülkede yayınlanan Seneye Bu Zamanlar programı, her Çarşamba saat 22.15'te ve her Pazar günü ise saat 20.00'de olmak üzere haftada iki gün ekranlara gelecek.

Programı TRT 1 yayın akışında görenler ise ''Seneye Bu Zamanlar formatı nedir? sorusuna yanıt arıyor.

Peki Seneye Bu Zamanlar programının formatı nedir? İşte Seneye Bu Zamanlar tanıtım fragmanı...

Seneye Bu Zamanlar 2. Tanıtım İZLE

SENEYE BU ZAMANLAR FORMATI NEDİR?

Kerem Alışık'ın sunumuyla TRT 1 ekranlarına gelecek olan Seneye Bu Zamanlar programı, gerçek kişilerin kendileri için koydukları hedefleri bir sene içerisinde gerçekleştirmelerini konu ediniyor.

Birbirinden farklı, gerçek hayat hikayelerinin konu edildiği programda katılımcılar, stüdyoda bulunan bir kapıdan geliyor ve “Seneye Bu Zamanlar” kendi hayatına dair gerçekleştirmek istediği hedefini anlatıyor.

Katılımcı aynı programda, ikinci kapıdan tekrar stüdyoya geldiğinde aradan bir yıl geçmiş oluyor. İkinci kapı açıldığında katılımcının hedefine ulaşıp ulaşamadığı ortaya çıkıyor.