'Seni çılgın!' Bir dönem fırtınalar estiren Murat Kekilli'nin son hali şaşırttı

'Seni çılgın!' Bir dönem fırtınalar estiren Murat Kekilli'nin son hali şaşırttı

"Bu Akşam Ölürüm" şarkısıyla bir döneme damgasını vuran Murat Kekilli'nin şimdilerde ne yaptığı ve son hali sosyal medya hesabından ortaya çıktı.

Seni Çılgın, Bu Akşam Ölürüm, Salını Salını, Kara Gözlüm, Unutmak O Kadar Kolay Mı Sandın gibi parçalarla Türk müzik sektörüne adını altın harflerle kazıyan Murat Kekili, bir dönem klipleriyle de ilgi gördü.

Şarkı sözleri ve sahne performansı milyonları etkileyen Kekilli, şimdilerde 53 yaşında.

Sessiz ve sakin bir yaşam süren Murat Kekilli, konserlerinde dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesaplarını da aktif bir şekilde kullanan sanatçı zaman zaman paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Ekranlardan uzaklaşan Murak Kekilli'nin son halini ve neler yaptığını merak edenler ise yanıtı Instagram'dan buluyor.

Murak Kekilli yaşlanmıyor

Doğma büyüme Adanalı olan Murat Kekilli, karpuz tarlalarında çalışan sanatçı daha sonra bir arkadaşından esinlenerek piyano çalmaya başladı.

Ardından yolu İstanbul'a düşen Kekilli için müzik serüveni hala devam ediyor.

Son albümünü Gümüş Teller adıyla 2013 yılında piyasaya süren sanatçı, aynı zamanda kitap yazmaya koyuldu.

Murat Kekilli'nin son hali ise görenleri şaşırttı. Enerjisinden hiçbir şey kaybetmediği görülen Kekilli, adeta yıllar meydan okuyor.

İşte Murak Kekilli'nin şimdiki hali..