Seni Çok Bekledim dizi konusu nedir? Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosu ve karakterleri..

Seni Çok Bekledim dizi konusu nedir? Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosu ve karakterleri..

Star TV ekranlarının yeni dizisi Seni Çok Bekledim, başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu ile seyirci karşısına çıktı. Seyirciler tarafından ilgi gören diziye dair detaylar araştırılıyor.

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolü paylaştığı yeni dizi Seni Çok Bekledim, konusu ve oyuncu kadrosuyla merak uyandırmaya devam ediyor.

Dev bir prodüksiyonla çekimlerini Erzincan, İstanbul ve Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştiren dizide, Özcan Deniz; dizide ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı olan ‘Kadir' karakterine hayat veriyor.

İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı ‘Ayliz' karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor.

İzleyicilerin merakla yeni bölümünü beklediği dizinin konusu ve oyuncuları da merak konusu oldu. İşte Seni Çok Bekledim dizisiyle ilgili detaylar..

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİ KONUSU NEDİR?

Ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı olan Kadir, babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı Ayliz ile karşılaşır.

Yıllar boyunca birbirine teğet geçen iki karakter, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girerek, birlikte bir mucizeye tanıklık ederler.

Doğru zamanda, doğru yerde olup, evrenin görünmez iplerinin onlar için çizdiği sınırlara doğru çekilirler.

Onlar, kendi hikayelerini oluşturmak için ortak bir noktada buluşur ve tevafuk'un varlığıyla mucizelerini yaşarlar.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ