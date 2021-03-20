Seni Çok Bekledim Sibel öldü mü? Nihan Büyükağaç kimdir? Nihan Büyükağaç'ın hayatı ve biyografisi..

Seni Çok Bekledim Sibel öldü mü? Nihan Büyükağaç kimdir? Nihan Büyükağaç'ın hayatı ve biyografisi..

Star TV ekranlarında yayımlanan Seni Çok Bekledim dizisinin dün akşamki bölümünde Sibel, deniz kıyısında ölü bulundu. Bunun üzerine, Nihan Büyükağaç diziden neden ayrıldı? sorusu gündeme geldi.

Star TV ekranlarında yayımlanan ve Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun başrolünde olduğu Seni Çok Bekledim dizisinin 8. bölümü, dün akşam yayımlandı.

Dizinin başından beri gizemli bir karakteri olan Sibel, deniz kenarında ölü bulundu. Böylece Sibel karakterini canlandıran Nihan Büyükağaç diziye veda etiş oldu.

Bunun üzerine izleyiciler, Nihan Büyükağaç kimdir, neden diziden ayrıldı? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Nihan Büyükağaç kimdir, neden diziden ayıldı? İşte, Nihan Büyükağaç'ın hayatı ve biyografisi..

SENİ ÇOK BEKLEDİM SİBEL ÖLDÜ MÜ?

Ayliz'in annesi olan Sibel, bu zamana kadar hep ezilmiş bir kadındı ve kızının kendisi gibi bir yaşam sürmemesi için Ayliz'i çok güçlü bir şekilde yetiştirdi.

Seni Çok Bekledim dizisinin dün akşam yayımlanan son bölümünde, Sibel karakterini canlandıran Nihan Büyükağaç, trajik şekilde diziye veda etti.

Sibel'in Erol hakkındaki gerçeği anlatacağından çekinen Cemal, Sibel’i öldürerek büyük sırrını da saklayacağını sandı. Ayliz, annesi Sibel ile olan ilişkisini normalleştirmek üzereyken ölüm haberiyle karşılaşınca hayatının şokunu yaşadı.

NİHAN BÜYÜKAĞAÇ KİMDİR?

28 Eylül 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Nihan Büyükağaç, eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

İlk kez Fırtına dizisi ile kameralar karşısına geçen Nihan Büyükağaç; Sınıf, Derdest, Ayrılık, Muhteşem Yüzyıl, Tozlu Yollar, Sevdaluk, Canevim, Gönül İşleri, Gecenin Kraliçesi dizilerinde rol almıştır.

1.72 metre boyunda, 57 kilo ve Terazi burcu olan Nihan Büyükağaç, Seni Çok Bekledim dizisinde Sibel karakteriyle yer almıştır.

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