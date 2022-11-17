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    'Seni de unutmadık' İyi Aile Robotu Babür'ü oynayan isme şaşıracaksınız...

    Bir dönemin efsane dizisi İyi Aile Robotu'nda Babür'ü canlandıran oyuncunun kim olduğu kamera arkası karesiyle öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 16:14
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    'Seni de unutmadık' İyi Aile Robotu Babür'ü oynayan isme şaşıracaksınız...

    2002 yılında dönemin şartlarına göre oldukça fantastik olan bir dizi "İyi Aile Robotu", milyonları "Babür" ile tanıştırdı.

    Oldukça sevilerek izlenen dizi, Kanal 7 ekranlarında yayınlandı.

    Taylar Erler, Tomris Oğuzalp, Selda Özbek, Özge Özder gibi isimlerin ol aldığı dizide bir Türk ailesi, iş yerlerine gelen Japon aileyi evinde misafir eder.

    Japon aile de Türk ailesinin misafirperverliğinden çok memnun kalır. Ve ülkelerine döner dönmez son teknoloji ürünü olan robotu Türkiye'deki aileye gönderirler. Bu sayede Robot Babür'ün macerası başlar.

    Seni de unutmadık İyi Aile Robotu Babür ü oynayan isme şaşıracaksınız... #1

    Yemekten temizliğe elinden her iş gelen Babür, kısa sürede kendini sevdirir.

    17 bölüm süren dizi, milyonların hafızasına kazınmayı başarmıştır.

    Seni de unutmadık İyi Aile Robotu Babür ü oynayan isme şaşıracaksınız... #2

    Babür'ü canlandıran oyuncu

    Dizinin asıl kahramanı olan robot Babür’ü canlandıran kişinin kim olduğuysa oldukça merak ediliyordu.

    Yıllar sonra ortaya çıkan kamera arkası fotoğrafla bu sorunun cevabı ortaya çıkmış oldu.

    Seni de unutmadık İyi Aile Robotu Babür ü oynayan isme şaşıracaksınız... #3

    Babür’ü ünlü sinema ve dublaj sanatçısı Naci Taşdöğen canlandırıyordu. Birçok makyaj ve kostüm işleminden sonra robot olarak ekrandaki yerini alıyordu.

    Seni de unutmadık İyi Aile Robotu Babür ü oynayan isme şaşıracaksınız... #4


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