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- 'Seninle mezara ben' dedi...Herkesin konuştuğu Fevzi Kaan , Sefo konserinde!
'Seninle mezara ben' dedi...Herkesin konuştuğu Fevzi Kaan , Sefo konserinde!
"Isabelle" isimli parçayı farklı bir şekilde yorumlayarak seslendiren ve bu tarzıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu isim olan Fevzi Kaan Türker, rapçi Sefo ile aynı konserde buluştu.
- 20.09.2022 - 11:30
12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker Samsun'da dünyaya geldi.
Çaldığı org ve söylediği şarkılarla milyonların beğenisini kazanan Fevzi, herkesin bildiği popüler eserleri kendi tarzıyla yorumlayarak ciddi bir kitleye ulaştı.
Özellikle "Isabelle" ve "yavrum nerdesin" şarkılarıyla izlenme rekorları kıran fenomen Fevzi Kaan Türker'i tanımayan kalmadı.
Şimdilerde herkesin konuştuğu isim haline gelen Fevzi Kaan, dün gece rapçi Sefo'nun konserine konuk oldu.
Kendi yorumuyla şarkıyı çalıp söyleyen Fevzi Kaan'ın rahat tavırları sosyal medyada takdir aldı.
'Seninle mezara ben' dedi...Herkesin konuştuğu Fevzi'nin hayali gerçekleşti!