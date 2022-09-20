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'Seninle mezara ben' dedi...Herkesin konuştuğu Fevzi Kaan , Sefo konserinde!

'Seninle mezara ben' dedi...Herkesin konuştuğu Fevzi Kaan , Sefo konserinde!

"Isabelle" isimli parçayı farklı bir şekilde yorumlayarak seslendiren ve bu tarzıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu isim olan Fevzi Kaan Türker, rapçi Sefo ile aynı konserde buluştu.