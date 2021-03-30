Şenol İpek kimdir? Şenol İpek kaç yaşında, nereli, evli mi? Şenol İpek hakkında..

Eski manken ve model Şenol İpek, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı konukları arasında yer alıyor. Hayatına dair bilgiler merak konusu olan Şenol İpek kimdir?

Şenol İpeki manken model ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra Bircan Bali ile 2013 yılında yaptığı evlilik ile de uuzn süre magazin gündeminde yer alan isimlerdendir.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının canlı yayın konuğu olan Şenol İpek, seyirciler tarafından merak ediliyor.

Hayatı ve kariyeri hakkındaki bilgiler araştırılan Şenol İpek kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi gibi sorular gündemde yer alıyor.

Peki Şenol İpek kimdir? İşte merak edilenler..

ŞENOL İPEK KİMDİR?

Şenol İpek 1975 İzmir doğumludur.



Eski manken ve model Şenol İpek 2005 yılında Emret Komutanım adlı dizide Ali karakteri ile oyunculuk serüvenine adım atmıştır.

Daha sonrasında ise Sevda Tepesi Artiz Selim, Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi sinema filminde Cenk, Albatrosun Yolculuğu sinema filminde Kemancı Canan, Hanımeli Sokağı dizisinde Ahmet, Kanıt dizisi, Abbasın Melekleri Sinema ve Tersine sinema filmlerinde rol almıştır.



2002 yılında manken Yüksel Ak ile evlendi. 2003 yılında boşandı.

Şenol İpek bir dönemde Şebnem Schaefer ile nişanlanıp ayrıldı.

2013 yılının temmuz ayında Bircan Bali (İpek) ile evlendi ve eşi ile İlker Ayrık’ın sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasına katıldı.

ŞENOL İPEK DİZİ VE FİLMLERİ