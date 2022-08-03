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    Sense8 dizisinin yıldızı, Hande Erçel'i takibe aldı

    Netflix'in tüm dünyada ses getiren dizisi Sense8'de rol alan Miguel Angel Silvestre, Hande Erçel'i yakın markaja aldı.
    • 03.08.2022 - 16:40
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    Sense8 dizisinin yıldızı, Hande Erçel'i takibe aldı

    Başarılı ve güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

    Instagram hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor.

    Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile yollarını ayıran Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı.

    Gözlerden uzak yaşadıkları ilişkileri kısa süren çift, geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı.

    Fotoğrafına yorum yaptı

    Şimdilerde yalnız olan Hande Erçel, Netflix'te yayınlanan kült dizi Sense 8'in yıldızı ünlü oyuncu Miguel Angel Silvestre'ın markajına girdi.

    Silvestre, geçtiğimiz Mayıs'ta kendisiyle çalışmak isteyen Erçel’in fotoğrafını 4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşıp, "Canım Hande, haydi hayallerimizi gerçekleştirelim. Ben de seninle çalışmayı isterim" dedi.

    Ünlü oyuncular Instagram'da takipleşmeye başladı.

    Dünyaca ünlü isim, Erçel'in son paylaşımına da gülücük emojisi koydu.

    Sense8 dizisinin yıldızı, Hande Erçel i takibe aldı #1

    Sense8 dizisinin yıldızı, Hande Erçel i takibe aldı #2

    Sense8 dizisinin yıldızı, Hande Erçel i takibe aldı #3


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