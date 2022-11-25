Seray Kaya ayna pozunu paylaştı! Sosyal medyadan gören yorum yağdırdı

Şu sıralar Bir Küçük Gün Işığı dizisinde yer alan Seray Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı son karesi ile göz doldurdu. Güzel oyuncu, sık sık yenilediği tarzı ile de adından söz ettiriyoır.

4 Şubat 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel ve başarılı oyuncu Seray Kaya, 2012 yılında Huzur Sokağı dizisinde seyirci karşısına çıktı.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk alanında eğitim alan Kaya, Huzur Sokağı'ndan sonra FOX ekranlarında yayınlanan Kocamın Ailesi'nde boy gösterdi.

Bu dizide ufak ufak tanınmaya başlayan Seray Kaya, asıl çıkışını ise Kadın dizisimnde canlandırdığı Şirin ile yaptı. Rolü sayesinde geniş kitlelerce tanınan ve adından söz ettiren Seray Kaya, akabinde ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Lena'yı canlandırdı.

Kuruluş Osman dizisinde uzun süre kalmayan oyuncu, Mahkum'un ilk sezonunda boy gösteri ve dizi ikinci sezona geçmeden ayrıldı.

Son olarak Berk Oktay ile Bir Küçük Gün Işığı dizisinde yer alan ve yine ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kaya, sosyal medyadan paylaştığı son kare ile gündem oldu.

Başarılı projelerinden dolayı tanınırlığı her geçen gün artan Seray Kaya, transparan kıyafeti ile kusursuz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sık sık saç rengini değiştiren ancak güzelliğim ile herkesten tam not alan Kaya'ya yine yorum ve beğeni yağdı.

Seray Kaya'dan ayna pozu geldi

Kırmızı transparan kıyafeti ile ayna karşısında havalı bir poz veren Seray Kaya, bun anları Instagram'ın hikaye kısmından yayınladı. Güzel bir tarzı olan ve giydiği her kıyafeti yakıştıran Kaya, Bir Küçük Gün Işığı'nda canlandırdığı Elif karakteri ile de beğenileri üzerine topluyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kaya, özel yaşamına dair detayları ve güzel pozlarını hayranlarının beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

Seray Kaya'nın babası Hasan Kaya, kalp krizi nedeniyle 3 Şubat 2019'da öldü.Güzel oyuncu, 28. doğum gününden bir gün önce babasının vefat ettiğini Instagram üzerinden duyurdu. 4 Şubat 2020 yılında 29. yaş gününde ise babasını anmak için "Baba" isimli bir yayınladı.