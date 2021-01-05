Sera Kutlubey kimdir? Sera Kutlubey kaç yaşında, nereli? Sera Kutlubey oynadığı diziler..

Hercai kadrosuna dahil olan Sera Kutlubey hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Zalim İstanbul'un Cemre'si Sera Kutlubey, artık Hercai ile ekranlara gelecek. Peki Sera Kutlubey kimdir?

Pazar akşamları Atv ekranlarında yayınlanan başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizi Hercai, final yapan Zalim İstanbul dizisinden bir oyuncuyu kadrosuna kattı.

Babam ve Ailesi, Zalim İstanbul gibi yapımlarda rol alan 24 yaşındaki oyuncu Sera Kutlubey, Hercai dizisinde rol alacak.

Hangi karakteri oynayacağı henüz bilinmese de oyunculuğuyla adından söz ettiren Sera Kutlubey ile ilgili bilgiler merak konusu oldu.

Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli, işte tüm detaylar..

SERA KUTLUBEY KİMDİR?

19 Nisan 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk dersleri alan güzel oyuncu ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Kehribar dizisinde rol almıştır.

Daha sonra 2016 da Babam ve Ailesi dizisinde Hasret Kayalar karakterini canlandırmıştır.

2017 de İsimsizler dizisinde Seher karakterine hayat vermiştir. Son olarak ise başrollerini Fikret Kuşkan ve Deniz Uğur’un paylaştığı Zalim İstanbul isimli dizide Cemre Yılmaz karakterine hayat vermiştir.

Sera Kutlubey boyu 1.67 cm, kilosu ise 52 kg’dır. Göz rengi kahverengidir. Koç burcu olan Sera Kutlubey’in sevgilisi Sercan Sert’tir.