Seray Kaya kimdir, kaç yaşında? Mahkum dizisi 'Cemre' rolüyle dönüyor!

Seray Kaya, FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum ile ekranlara dönüyor. Kaya, dizide Avukat Cemre karakterine hayat verecek. Peki Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi..

Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum, 14 Aralık Salı akşamı ekran macerasına başlıyor.

''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisinin başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova ve İsmail Hacıoğlu yer alıyor.

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği Lena Hatun karakteriyle adından söz ettiren Seray Kaya, Mahkum dizisinde 'Cemre Uysal' rolü ile izleyici karşısına çıkacak.

Diziyi dört gözle bekleyen izleyiciler, Avukat Cemre karakteri ve Seray Kaya'nın hayatına dair bilgileri merak ediyor. Peki Mahkum'un Cemre'si Seray Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte Seray Kaya'nın biyografisi...

MAHKUM CEMRE UYSAL KARAKTERİ HAKKINDA

30'lu yaşlarda... Ankara Hukuk Fakültesi'ni dereceyle bitirdi... Zeki, güzel ve çok hırslı... Çok çalışkan ve yıldızı yüksek bir avukat olmasına rağmen çok başarısız. Hukuk bürolarında çaylak avukat olarak başladı ama kurumsal hayata ayak uyduramadığından kovuldu. Devlet kadrosunda, kimsenin almadığı ya da almaya cesaret edemediği davaları alan bir kamu avukatı olarak çalışıyor… Özellikle kadın ve çocuk davalarını seçiyor. Motoruyla adliyeden adliyeye koşturuyor... Henüz kazanabildiği bir dava yok... Mahkemede ikna edebildiği bir savcı ya da hakim olmadı. Fırat'ın masumiyetini kanıtlayacağı büyük duruşma en büyük davası olacak.

SERAY KAYA KİMDİR?

4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Seray Kaya, ilk kez 2012 yılında Atv'de yayınlanan ''Huzur Sokağı'' adlı dizide Rezzan karakterini canlandırmıştır.

2014 ile 2015 yılları arasında FOX TV'de yayınlanan ''Kocamın Ailesi'' dizisinde Miray karakterine hayat veren Seray Kaya, 2016 yılında Show TV'de yayınlanan ''Gülümse Yeter'' dizisinde Gül karakterini canlandırmıştır.

Asıl çıkışını 2017 ve 2020 yılları arasında FOX TV'de yayınlanan ''Kadın'' dizisinde Şirin Sarıkadı karakteriyle yakalayan Kaya, ilk beyaz perde deneyimini ise 2019 yapımı ''Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'' filminde Maria rolüyle yaşamıştır.

Son olarak ATV'de yayınlanan ''Kuruluş Osman'' dizisinde Lena Hatun karakterine hayat veren Seray Kaya, şimdilerde FOX TV'nin yeni dizisi Mahkum'da rol almaktadır.