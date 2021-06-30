Seray Kaya kimdir? Oyuncu Seray Kaya istismarcısını ifşa etti! Arkadaşımın babası..

Türkiye’nin gündemine oturan Elmalı davasının ardından oyuncu Seray Kaya da bir itirafta bulundu. Arkadaşının babası tarafından taciz edildiğini açıklayan Seray Kaya kimdir merak edildi. İşte o itiraf

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki çocuğun öz annesi ve üvey babası tarafından istismara uğradığı davada, anne ve üvey babaya verilen tutuksuz yargılama kararı, Türkiye'nin gündemine oturdu.

İğrenç olaya ilişkin ünlü isimlerden tepki yağarken, taciz yaşayan oyuncular da itiraflarda bulundu.

Oyuncu Seray Kaya, çocukken arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaya, "Ben de çocuktum. Aileme anlatamayacak kadar çok korkmuştum ve sustum. Arkadaşımın babası tarafından defalarca uğradığım cinsel istismarın suçlusu ben değilim. Artık korkmuyorum. Birbirimizin sesi olmaya, sesini duyuramayan istismara uğrayan çocuklar için ses olmaya devam edeceğim." dedi.

Açıklamalarının ardından Seray Kaya'nın hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı. Seray Kaya kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Seray Kaya'nın hayatı ve biyografisi...

SERAY KAYA KİMDİR?

4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğan Seray Kaya, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Aynı zamanda tiyatro oyuncusu İsmet Üstekin'den de oyunculuk dersi alan Kaya, oyunculuğa 2012 yılında ''Huzur Sokağı'' isimli diziyle başlamıştır.

''Kocamın Ailesi'' dizisindeki kırmızı şapkalı kız rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Ardından ''Gülümse Yeter'' dizisinde rol alan oyuncu, ''Kadın'' dizisindeki Şirin Sarıkadı rolü için resim dersleri almıştır.

Asıl çıkışını ''Kadın'' dizisindeki rolüyle yakalayan Kaya, yapım yılı 2019 olan ''Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'' filminde Maria karakteriyle ilk beyaz perde deneyimini yaşamıştır. Son olarak, ''Kuruluş Osman'' dizisinde Lena Hatun karakterini canlandırmıştır.