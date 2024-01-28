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Bir süredir ekrandan uzak olan Seray Kaya, setlere geri döndü.
Kocamın Ailesi dizisiyle başladığı ekran serüveninde Kadın, Kuruluş Osman, Mahkum ve son olarak Bir Küçük Gün Işığı ile adından söz ettiren Seray Kaya, yeni projesiyle gündemde.
Kopuk dizisinde Müjde karakterini canlandıran ünlü oyuncu, beğeni topladı.
Sosyal medyayı da aktif kullanan güzel oyuncu Seray Kaya, övgü dolu yorumlar alıyor.
Giyinmedi
Instagram'da 1 milyona yakın takipçiye sahip olan Kaya, birbirinden cesur pozlara imzasını atıyor.
Yeşil gömleğinin içine bir şey giymeyen oyuncu, objektife yansıdı.
O kareleri Instagram'da paylaşınca, takipçileri bakakaldı.
İşte Seray Kaya'dan nefes kesen pozlar...