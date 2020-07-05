Serdar Gökalp'in papatya şakası

Kendisini mizah anarşisti olarak tanımlayan radyocu Serdar Gökalp'in yaptığı telefon şakasını dinlerken gülmekten gözünüzden yaş gelebilir.

Alem FM'de dinleyicilerini kırıp geçiren radyocu Serdar Gökalp, yaptığı telefon şakalarıyla insanları küfür etmeden güldürülebileceğini kanıtlıyor.

Onlarca telefon şakası yapan Serdar Gökalp'in kayıtları, yıllar geçse de WhatsApp gruplarında ve sosyal medyada paylaşılıyor. Dinleyene kendini bir kez daha dinleten komik şakalardan biri de "Papatya şakası".

Yerde telefon bulan bir genci arayıp polis numarası yapan Serdar Gökalp, ortada bir cinayetin olduğunu söylüyor.

Olayın ciddiyetine kendini kaptıran gencin ağlayarak konuşması izleyenleri gülmekten kırıp geçiriyor...

SERDAR GÖKALP'İN PAPATYA ŞAKASINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN