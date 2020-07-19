Serdar Gökalp'ten yeni telefon şakası

Yaptığı telefon şakalarıyla dinleyenleri kırıp geçiren radyocu Serdar Gökalp, bu kez aldatılan bir kadını şakaladı.

Alem FM'de yaptığı programlarla dinleyicilerinin karşısına çıkan radyocu Serdar Gökalp, bir süredir ara verdiği telefon şakalarının arasına bir yenisini daha ekledi.

Serdar Gökalp, aldatıldığından şüphelenen bir kadını Buluruz Araştırma Merkezi'nden aradığını söyleyerek şakaladı.

Kadın, aldatıldığından emin olduğunu ve sevgilisinin kendisini aldatılırken fotoğraflanmasını istedi. Serdar Gökalp, aldatılma fotoğraf ve videoları için 17 bin lira istedi kadın da bunu kabul etti.

Gökalp'in bunun bir telefon şakası olduğunu söyleyince kadın uzun süre kahkaha attı. Serdar Gökalp de "Sizi aldatan kaybetti, siz değil. Moralinizi bozmayın." dedi ve görüşmeyi sonlandırdı.

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