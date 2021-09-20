Katıldığı programda mahalle baskısına değinen Serdar Gökhan, fikirlerini dayatanların bu ülkeyi gerçekten sevmediğini belirtti. Gökhan, devletini ve insanını sevenin hain davranmayacağını söyledi.

Esra Elönü, 'Arafta Sorular' programında oyuncu Serdar Gökhan'ı ağırladı.

Serdar Gökhan ile mahalle baskısı üzerine değerlendirmeler yapan Esra Elönü, hükümeti destekleyen sanatçılara karşı alınan tavra yönelik soru yöneltti.

Bunun mahalle baskısı olduğunu söyleyen Serdar Gökhan, "Mahalle baskısı işte bu belli zihniyetin baskısıdır. Mahalle falan kalmadı. Ara sokaklara sıkıştık kaldık. Baskı yapanlar belli bir zihniyet." dedi.

"BU TOPRAKLARI SEVEN, DEVLETİNE HAİN DAVRANMAZ"

İnsanlara birtakım dayatmalar yaparak fikirlerini yozlaştırmaya çalışan kişilere değinen Gökhan, "Ben bu toprakları sevdiklerine inanmıyorum. Altında başka şeyler yatıyor. Bu toprakları seven insanlar devletine, hükümetine, insanına hain davranmazlar." ifadelerini kullandı.

Serdar Gökhan: Bu toprakları seven insanlar devletine hain davranmaz VİDEO

"BENİM SEVMEDİĞİMİ BANA SEVDİRMEYE ÇALIŞIRSAN İYİCE UYUZ OLURUM"

Gökhan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Ülkenin kabul etmediği, hain olarak tanımladığı insanlara sempati beslemezler. Bunlar demek ki ne milleti seviyorlar ne devleti seviyorlar. Ben kimseye takımından, desteklediği partiden dolayı kırgın değilim. Benim sevmediğimi bana sevdirmeye çalışırsan iyice uyuz olurum. 50 bin tane laf sokuyorsun, niye sevdiğim insandan beni soğutmaya çalışıyorsun."



