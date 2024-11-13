Serdar Ortaç aslen nerelidir? İşte Serdar Ortaç'ın memleketi...

Hüseyin Topuz

Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli tespit edildi.

Yapılan operasyon kapsamında da aralarında Serdar Ortaç'ında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Serdar Ortaç sevk edildiği mahkeme tarafından hakkında 'ev hapsi' kararı verilerek serbest bırakılırken 4 fenomen ise tutuklandı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Serdar Ortaç hakkında aramalar hız kazandı.

Vatandaşlar Serdar Ortaç hakkında merak ettiklerini arama motorlarında araştırmaya başladı.

Serdar Ortaç hakkında en çok merak edilenler arasında ise ünlü sanatçının memleketi yer aldı.

İşte Serdar Ortaç'ın memleketi...

Serdar Ortaç 16 Şubat 1970'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası Kastamonu'nun Cide ilçesinin İlyasbey köyündendir ve köken olarak Kırım Tatarı'dır. Annesi ise Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yılankale köyündendir.