Serdar Ortaç hangi takımlı, Beşiktaş için neler söyledi? Peş peşe açıklamalar!

Serdar Ortaç hangi takımlı, Beşiktaş için neler söyledi? Peş peşe açıklamalar!

Serdar Ortaç'ın Adana'da sahne aldığı mekanda Beşiktaş için söylediği sözler tepkiye neden oldu. Bunun üzerine, Serdar Ortaç hangi takımlı, Beşiktaş için neler söyledi? sözleri araştırılmaya başlandı.

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, koronavirüs nedeniyle ara verdiği konserlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Aşısını olan ve konserden konsere koşan Ortaç, geçtiğimiz gün Adana'da bir mekanda sahne aldı.

Ortaç'ın sahne aldığı gün Adana Demirspor ve Beşiktaş maçı oynanırken, maç 3 - 3 berabere bitti.

Maçın 3-3 berabere bitmesinin ardından Adanalılar, sahne alan Serdar Ortaç'tan Beşiktaş için bazı sözler söylemesini istedi.

Ortaç'ın söylediği sözler tepkiye neden olurken, bir yandan ise hangi takımlı olduğu araştırılmaya başlandı.

SERDAR ORTAÇ'TAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Serdar Ortaç, "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s...tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz." dedi. Bu ifadeler tepki çekerken, Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.

Serdar Ortaç Beşiktaş'tan özür diledi VİDEO

BEŞİKTAŞ SESSİZ KALMADI

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.





SERDAR ORTAÇ HANGİ TAKIMLI?

Başarılı şarkıcı Serdar Ortaç'ın Galatasaraylı olduğu bilinirken, Ortaç Beşiktaş'ın açıklamasının ardından bir özür videosu yayınladı. Ortaç videoda, "O gece Adana'da konserim vardı. Seyircilerde biri telefonunu gösterdi. Israrla 'Adana bu hafta koydu çocuğu, ağzına s...tı' gibi ısrarla bunu söyle abi dedi.

Ben bu hafta Adana ağzına s..tı helal olsun Adana, şimdi size bir şarkı söylüyorum dedim. Yani ben kimin kiminle maç yaptığını bile bilmemm. Futbola bakmam bile.

Adana'yı gaza getireyim derken öbür tarafı sinirlendirdim. Beşiktaş büyük bir camiadır. Sergen 30 senelik dostum ve bütün arkadaşlarım hemen hemene Beşiktaşlı. Herkesten özür diliyorum. Yapacak bir şey yok artık laf ağızdan çıktı. Adana ve Beşiktaş beni affetsin." ifadelerine yer verdi.