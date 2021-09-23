Daha önceki paylaşımında Beşiktaş'tan özür dileyen Serdar Ortaç, yeni yaptığı açıklamasında "Terbiyesizlik yaptım farkındayım. İçkili ortamlarda bazen insan ne diyeceğini şaşırıyor" dedi.

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın, Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ardından Adana'da sahne aldığı mekanda kullandığı argo sözler, Beşiktaşlıların tepkisine neden olmuştu.

ARGO SÖZLERİNDEN DOLAYI ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı, büyük tepkiye neden olan sözleri için bir özür videosu paylaşmış, futbolu takip etmediğini, kimin kiminle oynadığını bilmediğini vurgulamıştı.

YENİ BİR AÇIKLAMA DAHA YAPTI: TERBİYESİZLİK YAPTIM

Serdar Ortaç, konuyla ilgili yeni bir video daha yayınladı.

"Çok büyük terbiyesizlik yaptım, farkındayım" diyen Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İÇKİLİ ORTAMLARDA BAZEN İNSAN NE DİYECEĞİNİ BİLEMİYOR"

"İçkili ortamlarda bazen insan ne diyeceğini şaşırıyor, bilemiyor. Ben de yine gaza geldim, yapacak hiçbir şey yok. Artık laf ağızdan çıktı. Dua edeceğiz, affetsin beni başkan, taraftar, Sergen.. Çok üzgünüm. Son derece üzgünüm. Umarım affedersiniz"

Serdar Ortaç: Terbiyesizlik yaptım VİDEO



"ADANA DEMİRSPOR BU HAFTA AĞZINA S...TI, HELAL OLSUN" DEMİŞTİ

Ortaç, "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s...tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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