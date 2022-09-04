Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe bikinili pozlarıyla yürek hoplattı! 'Bu güzellik gerçek mi'

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sosyal medyada paylaştığı pozlar ile adından söz ettiriyor..

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sosyal medyada paylşatığı birbirinden cesur pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Chloe Loughnan güzelliği ile beğeni topluyor.

Geçtiğimiz günlerde anne olmaya hazır olduğunu dile getirerek gündem olan Chloe Loughnan eski eşi Serdar Ortaç'ın çocuk isteğini geri çevirmesiyle hatırlanıyor.

Chloe Loughnan yaptığı açıklamada "Çocukları çok seviyorum. İlk evliliğimde çok gençtim. Hazır değildim istemedim. Şimdiki ilişkimde anne olmaya hazırım, istiyorum" ifadelerini kullandı.

Chloe Loughnan bu açıklamasının ardından şimdide sosyal medya paylaşımları ile gündeme geldi.Paylaştığı bikinili pozlar ile dikkatleri üzerine çeken Chloe'nin pozları binlerce beğeni aldı.İşte o kareler..