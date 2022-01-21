Serdar Ortaç'tan şoke eden Cansu Dere itirafı! Meğer yıllar önce...

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bu kez katıldığı Şarkılar Bizi Söyler programında yaptığı bir itirafla gündeme geldi. Ortaç, güzel oyuncu Cansu Dere itirafıyla herkesi hayrete düşürdü.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve hareketleriyle sık sık magazin gündemine gelen isimler arasında yer alıyor.

Eski eşi Chloe Loughnan hakkında söyledikleriyle de çok konuşulan Serdar Ortaç, Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu.

''2022'ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim.'' diyerek dikkati çeken Serdar Ortaç, programda çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

'NEHİR GÖZLÜM' CANSU DERE'YEYMİŞ

Serdar Ortaç, şimdilerde ''Sadakatsiz'' dizisinde Asya karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cansu Dere'ye yıllar önce platonik aşık olduğunu söyledi.

Ortaç, bununla da kalmadı ve 'Nehir Gözlüm' şarkısını Cansu Dere'ye yazdığını itiraf etti.

Ünlü şarkıcı, açıklamasında, ''20 yaşındayken Cansu Dere'ye yazmıştım. Cansu mahvedecek beni ama aşıktım kadına... Nehir Gözlüm'ü yazdım.'' dedi. 51 yaşındaki şarkıcının itirafı, stüdyodaki herkesi şaşırttı.

"HAYALİMDEKİ TİP"

Yıllar önce verdiği bir röportajda da Cansu Dere'ye olan hayranlığını dile getiren Ortaç, ''Okan Bayülgen'le birlikte olduğu dönemde Cansu'yla sohbet etmiştim. O zamandan bu yana hâlâ ona karşı hayranlığım var. Kimse yanlış anlamasın ama şimdi istesin onunla hemen nikâh masasına otururum. Onunla evlenemezsem bile evleneceğim kadın kesinlikle Cansu Dere gibi olmalı. Cansu benim hayalimdeki tip.'' demişti.