Serdar Ortaç'tan şoke eden çocuk itirafı! 'Kaç tane olacaktı hep kürtaj oldular'

Serdar Ortaç'tan şoke eden çocuk itirafı! 'Kaç tane olacaktı hep kürtaj oldular'

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Çocuk sahibi olmak için geç kaldığını belirten Ortaç, ''Kaç tane olacaktı hep kürtaj oldular. Yazık...'' dedi.

Pop müziğinin usta isimlerinden olan Serdar Ortaç, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen isimler arasında yer alıyor.

Eski eşi Chloe Loughnan hakkında söyledikleriyle de çok konuşulan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde, ''2022'ye çok güzel başladım, bütün borçlarımı ödedim.'' sözleriyle dikkati çekmişti.

Önceki akşam sahne öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Ortaç, yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

51 yaşındaki ünlü şarkıcı, çocuk itirafıyla herkesi hayrete düşürdü.

"YAZIK"

Uçankuş'ta yer alan habere göre, çocuk sahibi olmak için geciktiğini söyleyen Ortaç, muhabirlerin 'Bir kez daha aşık olursanız baba olmayı düşünüyor musunuz?' sorusuna ''Kaç tane olacaktı hep kürtaj oldular, kaç tane... Yazık...'' şeklinde yanıt verdi.

"ONLAR DA HAKLI"

Serdar Ortaç, 'Sizden habersiz kürtaj olan oldu mu?' sorusuna ise ''Tabii. Olmaz mı?'' cevabını verdi.

Kürtaj olmayı tercih eden kadınlar arasında tanıdık isimler olduğunu itiraf eden Ortaç, "Var, kaç tane oldu... İstemediler, gençlerdi. Onlar da haklı bir şey diyemiyorum.'' yanıtını verirken isim vermekten kaçındı.