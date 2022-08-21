Serel Yereli beyaz transparan elbisesiyle yürek hoplattı! 'Yok artık Serel'

Ünlü oyuncu Serel Yereli sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.Serel Yereli'nin son instagram paylaşımı büyük olay yarattı..

Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Serel Yereli gündemden düşmüyor.Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Serel Yereli yine gündem olacak fotoğraflar paylaştı.

İngiltere'de yaşan Serel Yereli tatil için şimdilerde Türkiye'de bulunuyor.Sosyal medya hesabını oldukça aktif şekilde kullanan Serel Yereli'nin her paylaşımı gündem oluyor.

Sık sık paylaştığı cesur pozlar ile sosyal medyanın gündeminde yer alan güzel oyuncu son olarak beyaz transparan bir elbise giydiği pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Serel Yereli'nin bu iddialı paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alarak gündeme oturdu.İşte o kareler..

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