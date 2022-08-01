Serel Yereli cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor! 'Dünyanın en çekici kadını'

Serel Yereli cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor! 'Dünyanın en çekici kadını'

Tatil için İngiltere'den İzmir'e gelen Serel Yereli sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor..

Ünlü oyuncu Serel Yereli cesur sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmüyor.Uzun zamandır İngiltere'de yaşayan Serel Yereli ailesini görmek ve tatil yapmak için İzmir'e geldi.

Yaptığı paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren Serel Yereli cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Serel Yereli'nin pembe bikinisiyle attığı hikaye kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi.İşte o hikaye..

Ünlü oyuncu Serel Yereli'nin bazı instagram paylaşımları..