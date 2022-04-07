Serel Yereli dekolteli pozunu paylaştı, koltuk altı sosyal medyayı ikiye böldü! Kıl mı yoksa gölge mi?

Serel Yereli dekolteli pozunu paylaştı, koltuk altı sosyal medyayı ikiye böldü! Kıl mı yoksa gölge mi?

Oyuncu Serel Yereli, sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli pozuyla yine olay oldu. Yereli'nin koltuk altındaki detay ise takipçilerini ikiye böldü.

19 Nisan 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen eski oyuncu yeni şarkıcı Serel Yereli, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitim aldı.

Bodrum Masalı dizisiyle büyük bir üne kavuşan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp Türkiye'yi terk etti.

İngiltere'ye yerleşen ve iki yıldır Londra'da yaşayan Yereli, sık sık magazin gündemine gelen isimler arasında yer alıyor.

Her yaptığı ve her söylediğiyle olay olan Yereli, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Cesur pozlarıyla adından söz ettiren 26 yaşındaki şarkıcı, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Dekolteli pozunu paylaştı

Instagram'da yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan Serel Yereli, son olarak göğüs dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Serel Yereli'nin paylaşımına beğeni yağarken "Yer yerinden oynayacak", "Bu nasıl bir güzellik", "Soyun da rahatlasın şu millet" gibi yorumlar yapıldı.

Koltuk altı tartışma konusu oldu

Ancak Serel Yereli'nin koltuk altındaki bir detay, dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Yereli'nin paylaşımına, ''Koltuk altındaki kıl mı yoksa gölge mi?'', Umarım gölgedir'' şeklinde yorumlar yapıldı.