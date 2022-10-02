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    Serel Yereli göğüs ve sırt dekolteli kıyafetiyle beğeni topladı! 'Yaktın buraları'

    Ünlü oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ile beğeni toplamaya devam ediyor..
    • 02.10.2022 - 11:03
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    Serel Yereli göğüs ve sırt dekolteli kıyafetiyle beğeni topladı! 'Yaktın buraları'

    Oyuncu Serel Yereli geçtiğimiz aylarda İngiltere'ye yerleşerek oradaya yaşamaya başladı.Yaz tatili için Türkiye'ye dönen Yereli sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

    Serel Yereli instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Serel Yereli göğüs ve sırt dekolteli kıyafetiyle beğeni topladı! Yaktın buraları #1

    Her hareketi ile gündemde yer alan Serel Yereli'nin instagram hesabını 472 bin kişi takip ediyor.Serel Yereli'nin paylaşımları kısa sürede binlerce kez beğeniliyor.

    Şarkıcılık yapmaya başlayan Serel Yereli şu sıralar İstanbul'da bulunuyor.Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Serel Yereli bol bol fotoğraf paylaşarak takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

    İşte Serel Yereli'nin beğeni toplayan son instagram paylaşımları şu şekilde;

    Serel Yereli göğüs ve sırt dekolteli kıyafetiyle beğeni topladı! Yaktın buraları #2

    Serel Yereli göğüs ve sırt dekolteli kıyafetiyle beğeni topladı! Yaktın buraları #3

    Serel Yereli göğüs ve sırt dekolteli kıyafetiyle beğeni topladı! Yaktın buraları #4


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