Serel Yereli kapandı, gören tanıyamadı! 'Bize bunu yapma'

Serel Yereli kapandı, gören tanıyamadı! 'Bize bunu yapma'

Serel Yereli'nin dekolteli paylaşımlarına alışan takipçileri, son karesi karşısında şaşkınlık yaşadı.

Serel Yereli, bu kez ters köşe yaptı...

Türkiye'de oyunculuk deneyen ancak ardından İngilte'ye dönme kararı alan Serel Yereli, Instagram'da adından söz ettiriyor.

Yıldız popçu Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan Serel Yereli, Instagram hesabındaki cesur pozlarıyla gündeme damga vuruyor.

Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken 27 yaşındaki Serel Yereli, son paylaştığı fotoğraf ile takipçilerini şaşırttı.

Kimse tanıyamadı

Eşofman takımıyla merdivenlerde poz veren Serel Yereli, uzun bir zaman sonra dekoltesiz bir kareye imza attı.

Takipçilerinden yine beğeni yağarken, herkes şaşkınlığını dile getirdi.

İşte o kare...