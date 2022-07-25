Serel Yereli mayosuyla çatıya çıktı, gören dumur oldu! 'Ne oluyor ya?'

Serel Yereli mayosuyla çatıya çıktı, gören dumur oldu! 'Ne oluyor ya?'

Londra'ya yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, mayosuyla binanın çatısında poz verdi. Yereli'nin o pozuna hayranları kayıtsız kalamadı.

19 Nisan 1995 yılında İzmir’de dünyaya gelen Serel Yereli, Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol oynadı.

Londra'da eğitim alan ve 4 yaşında şarkı söylemeye başlayan Yereli, TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel'in Uzay Gemisi” adlı projesi ile ödül kazandı.

2016 yılında yayınlanan Bir Bodrum Masalı adlı dizide Alara karakteri ile dikkati çeken Yereli, bu projeden sonra ekranlarda yer almadı.

Dizinin final vermesinin ardındna soluğu Londra'da alan güzel isim, Nişantaşı'nda görüntülendi ve oyunculuğa geri dönmeyeceğini açıkladı.

Serel Yereli açıklamasında, "Artık beni çekmenize gerek yok. Oyunculuğu bıraktım.” dedi.

Ünlü ismin bu açıklaması hayranlarını üzerken Yereli, Londra'ya gittikten sonra sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başladı.

Instagram’dan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla birçok kez gündeme gelen genç isim, son olarak mayosuyla çatıya çıktı.

Serel Yereli yine dikkati çekti

Serel Yereli, bir binanın en üst katında verdiği bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı.

Takipçilerinden de binlerce yorum ve beğeni alan ünlü ismin fit vücudu dikkat çekerken, Yereli'nin bacakları ve kollarının farklı oranda yanması da dikkatlerden kaçmadı.

Paylaşıma takipçilerden "Güneş kremi kullan", "Fazla güneşe durma" gibi yorumlar geldi.