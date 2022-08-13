Serel Yereli pembe bikinili pozlarıyla büyüledi! 'Bu kız halis mi?'

İzmir'de tatiline devam eden ünlü oyuncu Serel Yereli sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü oyuncu Serel Yereli İzmir tatiline devam ediyor.Uzun zamandır tatil yapan Yereli sosyal medyada bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

Londra'da yaşayan güzel oyuncu yaz tatili için geldiği İzmir'de gündeme gelmeye devam ediyor.Her paylaşımı olay yaratan ünlü isim cesur pozları ile beğeni topluyor.

Birçok kez sosyal medyada gündem olan Serel Yereli güzelliği ve fiziği ile kendine hayran bırakıyor.Instagram'da 478 bin takipçisi bulunan Yereli hayranlarıyla sıkça fotoğraflarını paylaşıyor.

İşte Serel Yereli'nin gündem olan son instagram paylaşımları;