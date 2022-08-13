Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
442.736
2.65%
BTXN Coin
6.85
-7.80%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Serel Yereli pembe bikinili pozlarıyla büyüledi! 'Bu kız halis mi?'

    İzmir'de tatiline devam eden ünlü oyuncu Serel Yereli sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • 13.08.2022 - 09:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serel Yereli pembe bikinili pozlarıyla büyüledi! 'Bu kız halis mi?'

    Ünlü oyuncu Serel Yereli İzmir tatiline devam ediyor.Uzun zamandır tatil yapan Yereli sosyal medyada bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Londra'da yaşayan güzel oyuncu yaz tatili için geldiği İzmir'de gündeme gelmeye devam ediyor.Her paylaşımı olay yaratan ünlü isim cesur pozları ile beğeni topluyor.

    Birçok kez sosyal medyada gündem olan Serel Yereli güzelliği ve fiziği ile kendine hayran bırakıyor.Instagram'da 478 bin takipçisi bulunan Yereli hayranlarıyla sıkça fotoğraflarını paylaşıyor.

    İşte Serel Yereli'nin gündem olan son instagram paylaşımları;

    Serel Yereli pembe bikinili pozlarıyla büyüledi! Bu kız halis mi? #1

    Serel Yereli pembe bikinili pozlarıyla büyüledi! Bu kız halis mi? #2

    Serel Yereli pembe bikinili pozlarıyla büyüledi! Bu kız halis mi? #3


    İlginizi Çekebilir

    İspanya'da 38 yılın en yüksek enflasyonu
    Ekonomi

    İspanya'da 38 yılın en yüksek enflasyonu

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    ABD'den enflasyonun düşürülmesine yönelik yasa tasarısına onay
    Dünya

    ABD'den enflasyonun düşürülmesine yönelik yasa tasarısına onay

    Görüş Bildir