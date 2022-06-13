Serel Yereli şişeyle kapattı, herkes aynı şeyi sordu! 'Giymedin mi'

Serel Yereli şişeyle kapattı, herkes aynı şeyi sordu! 'Giymedin mi'

Cesur paylaşımlarına devam eden Serel Yereli, son paylaşımıyla takipçilerini şoke etti.

Sosyal medya, yine Serel Yereli'yi konuşuyor...

Türkiye'de oyunculuk deneyen ancak ardından İngilte'ye dönme kararı alan Serel Yereli, Instagram'da adından söz ettiriyor.

Yıldız popçu Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan Serel Yereli, Instagram hesabındaki cesur pozlarıyla gündeme damga vuruyor.

İç çamaşırı yok sanıldı

Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken 27 yaşındaki Serel Yereli, iddialı karelerine bir yenisini ekledi.

Son olarak Aleyna Tilki'nin ziyaretine gittiği Serel Yereli arkadaşlarıyla göl kenarında keyif yaptı.

Selfie çeken güzel isim pozlarıyla olay oldu.

Serel Yereli'yi görenler altına bir şey giymediğini sandı ve "Altında bir şey yok mu?", "Altın çıplak mı?" yorumları yaptı.