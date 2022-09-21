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- Serel Yereli transparan gömleğiyle yürek hoplattı! 'Fazla cesursun'
Serel Yereli transparan gömleğiyle yürek hoplattı! 'Fazla cesursun'
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Serel Yereli instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor..
- 21.09.2022 - 13:34
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Serel Yereli iddialı pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile beğeni toplayan Yereli yeni paylaşımıyla gündem oldu.
Instagram hesabında 474 bin takipçisi bulunan Serel Yereli her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Güzelliği ve fiziği beğeni toplayan Yereli magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan isimler arasında yer alıyor.
İşte Serel Yereli'nin son instagram paylaşımı..