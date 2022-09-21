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Serel Yereli transparan gömleğiyle yürek hoplattı! 'Fazla cesursun'

Serel Yereli transparan gömleğiyle yürek hoplattı! 'Fazla cesursun'

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Serel Yereli instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor..