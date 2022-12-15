Petrol
82.3
-0.48%
Euro
19.9782
0.40%
Dolar
18.6501
0.15%
Altın
1.065
-1.53%
Borsa
5107
0.79%
Bitcoin
331.470
-2.21%
BTXN Coin
5.24
-2.05%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Serel Yereli vücudunu saran pembe saten elbisesiyle açıldıkça açıldı! 'Noel Anne'

    Serel Yereli'nin yılbaşı partisi için tercih ettiği cesur elbisesi beğeni yağmuruna tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 16:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serel Yereli vücudunu saran pembe saten elbisesiyle açıldıkça açıldı! 'Noel Anne'

    Tası tarağı toplayıp İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, hayatından memnun...

    Yereli, televizyonlarda olmasa da sosyal medyada adından söz ettiriyor.

    Yıldız popçu Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan Serel Yereli, Instagram hesabındaki cesur pozlarıyla damga vuruyor.

    Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken 27 yaşındaki Serel Yereli, iddialı karelerine bir yenisini ekledi.

    Dekolteden taviz yok

    Pembe saten bir elbise tercih eden Serel Yereli, dekoltesini arşa çıkardı.

    Boynundaki zincir detayıyla da dikkat çeken Yereli, yılbaşı partisi için iddialı bir seçim yaptı.

    Açık giyinmeyi seven ünlü isim, takipçilerinden de beğeni aldı.

    İşte Serel Yereli'nin son pozları...

    Serel Yereli vücudunu saran pembe saten elbisesiyle açıldıkça açıldı! Noel Anne #1

    Serel Yereli vücudunu saran pembe saten elbisesiyle açıldıkça açıldı! Noel Anne #2

    Serel Yereli vücudunu saran pembe saten elbisesiyle açıldıkça açıldı! Noel Anne #3


    Arjantin, Dünya Kupası yarı finallerinde kaybetmiyor
    Dünya Kupası

    Arjantin, Dünya Kupası yarı finallerinde kaybetmiyor

    Salma Hayek, 56 yaşında kapak kızı oldu
    Magazin

    Salma Hayek, 56 yaşında kapak kızı oldu

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir