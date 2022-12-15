Serel Yereli vücudunu saran pembe saten elbisesiyle açıldıkça açıldı! 'Noel Anne'

Serel Yereli'nin yılbaşı partisi için tercih ettiği cesur elbisesi beğeni yağmuruna tutuldu.

Tası tarağı toplayıp İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, hayatından memnun...

Yereli, televizyonlarda olmasa da sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Yıldız popçu Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan Serel Yereli, Instagram hesabındaki cesur pozlarıyla damga vuruyor.

Sarı saçları ve mavi gözleriyle dikkat çeken 27 yaşındaki Serel Yereli, iddialı karelerine bir yenisini ekledi.

Dekolteden taviz yok

Pembe saten bir elbise tercih eden Serel Yereli, dekoltesini arşa çıkardı.

Boynundaki zincir detayıyla da dikkat çeken Yereli, yılbaşı partisi için iddialı bir seçim yaptı.

Açık giyinmeyi seven ünlü isim, takipçilerinden de beğeni aldı.

İşte Serel Yereli'nin son pozları...