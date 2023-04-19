Serel Yereli vücut çorabıyla poz verdi, takipçileri pert oldu! "Sana yürek dayanmaz" Serel Yereli'nin transparan vücut çorabıyla paylaştığı pozlarına beğeni yağdı.

İngiltere'de yaşayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, cesur pozlarına bir yenisini ekledi.

Yereli, mavi gözleri ve fiziği ile sosyal medyanın tozunu attırıyor.

Yıldız popçu Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan Serel Yereli, Instagram hesabındaki cesur pozlarıyla damga vuruyor.

27 yaşındaki Serel Yereli, bu kez vücudunu saran transparan çorapla poz verdi.

Transparan Serel

Kıyafet tercihleri nedeniyle birçok yorum alan Serel Yereli, vücut çorabı kombiniyle olay oldu.

Kısa sürede binlerce beğeni gelen Yereli'nin güzelliği ve fiziği beğeni topladı.