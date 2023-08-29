Serel Yereli yataktan paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı!
ensonhaber.com

Kariyerine İngiltere'de devam eden oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Yereli, hesabındaki cesur pozlarıyla damga vuruyor.

Barbie bebekleri andıran simasıyla 28 yaşındaki Serel Yereli, iddialı karelerine bir yenisini ekledi.

Yatak pozu

Uyanır uyanmaz telefonu eline alan Serel Yereli, yanında köpeğinin de uzandığı anı ölümsüzleştirdi.

Yorgan altında poz veren Yereli, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Takipçileri ise beğenmeden geçemezken "güzellik", "keşke yorgan olsaydım", "Şanslı köpekcik" yorumlarını yazdı.

Serel Yereli yataktan paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı!
Serel Yereli yataktan paylaştı, takipçileri yorum yağdırdı!