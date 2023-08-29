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Kariyerine İngiltere'de devam eden oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, sosyal medyada adından söz ettiriyor.
Yereli, Instagram hesabındaki cesur pozlarıyla damga vuruyor.
Barbie bebekleri andıran simasıyla 28 yaşındaki Serel Yereli, iddialı karelerine bir yenisini ekledi.
Yatak pozu
Uyanır uyanmaz telefonu eline alan Serel Yereli, yanında köpeğinin de uzandığı anı ölümsüzleştirdi.
Yorgan altında poz veren Yereli, Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Takipçileri ise beğenmeden geçemezken "güzellik", "keşke yorgan olsaydım", "Şanslı köpekcik" yorumlarını yazdı.