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    Serel Yereli yine cesaretini konuşturdu! Üzerine hiçbir şey giymedi, sadece sütyeniyle poz verdi

    Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşen Serel Yereli, cesur sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. Sadece sütyeniyle poz veren Yereli, kusursuz fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 17:33
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    Serel Yereli yine cesaretini konuşturdu! Üzerine hiçbir şey giymedi, sadece sütyeniyle poz verdi

    Kariyerine Londra'da devam etme kararı alan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    2016 yılında televizyon dünyasına adım atan Serel Yereli, Bodrum Masalı dizisinde hayat verdiği zengin ama mutsuz Alara karakteriyle adını duyurdu.

    Daha sonra oyunculuk kariyerini sonlandırıp Türkiye'yi terk eden Serel Yereli, İngiltere'ye yerleşti.

    İki yıldır Londra'da yaşayan Yereli, son zamanlarda cesur sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine geliyor.

    Aleyna Tilki ile de yakın arkadaş olan 26 yaşındaki ünlü isim, iddialı paylaşımlarına bir son verecek gibi durmuyor.

    Sütyeniyle poz verdi

    Müzik kariyerine devam eden ve şarkı çalışmalarını sürdüren Serel Yereli, derin göğüs dekolteli pozlarının ardından bu defa sütyeniyle kamera karşısına geçti.

    Verdiği pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Serel Yereli'ye kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

    Sarı saçları ve mavi gözleriyle büyüleyen Yereli'nin karelerine, ''Allah neler yaratıyor'', ''Ne kadar güzelsiniz'', ''Gözlerin muhteşem'', ''kusursuzluğun vücut bulmuş hali'' gibi yorumlar yapıldı.

    Serel Yereli yine cesaretini konuşturdu! Üzerine hiçbir şey giymedi, sadece sütyeniyle poz verdi #1

    Serel Yereli yine cesaretini konuşturdu! Üzerine hiçbir şey giymedi, sadece sütyeniyle poz verdi #2

    Serel Yereli yine cesaretini konuşturdu! Üzerine hiçbir şey giymedi, sadece sütyeniyle poz verdi #3

    Serel Yereli yine cesaretini konuşturdu! Üzerine hiçbir şey giymedi, sadece sütyeniyle poz verdi #4

    Serel Yereli yine cesaretini konuşturdu! Üzerine hiçbir şey giymedi, sadece sütyeniyle poz verdi #5

    Serel Yereli yine cesaretini konuşturdu! Üzerine hiçbir şey giymedi, sadece sütyeniyle poz verdi #6

    Serel Yereli yine cesaretini konuşturdu! Üzerine hiçbir şey giymedi, sadece sütyeniyle poz verdi #7


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