Serel Yereli'den peş peşe dekolte geldi! 'Kaymak gibisin'

Güzel oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, sosyal medyua hesabından paylaştığı son pozlarla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

19 Nisan 1995 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sere Yereli, Bodrum Masalı isimli dizide Alara'ya hayat verdi.

Zengin ve mutsuz bir kızı canlandıran Yereli, bu dizi final verdikten sonra bir daha ekranlarda yer almadı.

Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol oynayan oyuncu, diziden sonra Londra'ya gitti.

Londra'da şarkıcılık üzerine eğitim almaya başlayan Serel Yereli, Nişantaşı'nda görüntülendi ve ekranlardan çekildiğini açıkladı.

Yereli, “Artık beni çekmenize gerek yok. Oyunculuğu bıraktım.” dedi. Daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarıyla birçok kez gündeme gelen Serel Yereli, Londra'da rahat bir yaşam sürüyor.

Sık sık cesur karelerini yayınlayan Yereli bazı kesimler tarafından eleştiri alırken, bazıları tarafından ise beğeniliyor.

Aleyna Tilki ile yakın arkadaş olan ve sıklıkla bir araya gelen oyuncu, son pozu ile yine beğenileri topladı.

Serel'den yeni poz

Serel Yereli, derin göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı. Sütyensiz poz veren Yereli, o pozla takipçilerinden çok sayıda geri bildirim aldı.

Yorum üzerine yorum alan Yereli, cesur pozlarını arka arkaya paylaşıyor.

Zaman geçtikçe sosyal medyadan fenomen haline gelen Yereli'ye, "Çok güzelsin", "Baya değiştin", "Kaymak gibisin" , "Oyunculuğa geri dön" tarzında farklı mesajlar geliyor.