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    Serel Yereli'nin kış tarzı olay oldu! Instagram alev aldı: "Yanıyor buralar"

    İngiltere'e yaşamanını sürdüren Serel Yereli, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla hayranlarının aklını başından almayı başardı.
    • 28.12.2022 - 16:59
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    Serel Yereli'nin kış tarzı olay oldu! Instagram alev aldı: 'Yanıyor buralar'

    19 Nisan 1995 yılında İzmir Göztepe'de dünyaya gelen Serel Yereli, Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol oynadı.

    İstanbul Yeditepe Üniversitesi tiyatro Bölümü'nden mezun olan Yereli, 2016 yılında yayınlanan Bir Bodrum Masalı'nda tanındı.

    Dizide hayat verdiği Alara karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serel Yereli, ani bir kararla İngiltere'ye yerleşti. Londra’da müzik alanında eğitim gören Yereli, oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

    Kendisini Nişantaşı'nda görüntüleyen basın mensuplarına açıklama yapan Serel, "Artık beni çekmenize gerek yok. Oyunculuğu bıraktım." dedi.

    Daha önce sosyal medya hesabı Instagram’dan paylaştığı cesur fotoğraflarıyla birçok kez gündeme gelen Yereli, Londra'da cesur pozlarına yenilerini eklemeye başladı.

    İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil Yereli, son paylaştığı karelerle yine dikkatleri üzerine çekti.

    Serel Yereli kışı unuttu

    Zaman zaman ülkeye ailesini görmek için gelen Yereli şu sıralar İngiltere'de Noel'in tadını çıkarıyor. Sık sık cesur kareler yayınlayan Yereli, mayosuyla çektiği fotoğrafları Instagram'a yükledi.

    Ayna karşısına poz veren güzel oyuncunun kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmazken, kış vakti mayo ile dolaşması da ilgi çekti.

    Genç ismin hayranları fotoğrafların altına, "Yandı buralar" yorumlarını ekledi.

    Serel Yereli nin kış tarzı olay oldu! Instagram alev aldı: 'Yanıyor buralar' #1

    Serel Yereli nin kış tarzı olay oldu! Instagram alev aldı: 'Yanıyor buralar' #2

    Serel Yereli nin kış tarzı olay oldu! Instagram alev aldı: 'Yanıyor buralar' #3


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