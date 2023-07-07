Seren Serengil'in iddialı bikinisiyle teknede dans etti! Görenin nutku tutuldu: "Yapıyorsun bu sporu" İddialı bikinisiyle tekne turuna çıkan Seren Serengil, yaptığı dansı sosyal medya hesabından yayınladı. Sağlık sorunlarını geride bırakan Serengil, görenleri de büyüledi.

Son yıllarda sağlık ve aşk konularında gündemden düşmeyen Seren Serengil, sezonu teknede açtı.

Tekne tatiline çıkan güzel isim paylaşım yapmayı da ihaml etmedi. Teknede dans eden Serengil, bikinisiyle olay oldu.

O anları Instagram hesabından paylaşan Seren Serengil'e hayranları kayıtsız kalamadı.

Seren'e yorum yağdı

Göğüsleri bant şerit şeklinde tasarlanmış bikini giyen Seren Serengil teknede dans ettiği anları yayınladı.

Yaptığı filtre sonrası göbek deliğinin yok olduğunu fark eden bir takipçisi, "Filtreden göbekte yine delik yok" şeklinde yorum yaptı.