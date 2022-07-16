Serenay Sarıkaya 'Biraz yeşil biraz aşk' dedi...Mini şortuyla mest etti!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı pozuyla görenleri kendine hayran bıraktı.O poz sosyal medyayı salladı.

Serenay Sarıkaya, oyunculuk kariyerindeki başarısı ve güzelliğiyle ekranlarn sevilen yüzlerinde biri oldu.

Sosyal medyada da adından sıklıkla söz ettiren güzel isim, özel hayatıyla gündem olmaya başladı.

Birçok isimle anılan Sarıkaya, son olarak Umut Evirgen ile ilişki yaşamaya başladı. Ancak çift, her fırsatta haklarında çıkan aşk dedikodularını "Arkadaşız" diyerek yalanladı.

Geçtiğimiz haftalarda Mikanos'ta tatil yaparken kameralara yansıyan ikili, sonunda ilişkilerini ilan etti.

Yoğun bir iş temposundan sonra tatile çıkan Sarıkaya, şimdilerde tatil pozlarıya dikkatleri üzerine topluyor.

Güzel oyuncu, fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

9,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık tatil pozlarını paylaşan Sarıkaya, son olarak yeşil gömleği ve süper mini şortuyla poz verdi.

Oyuncunun "Biraz yeşil biraz aşk" notuyla paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.